Nintendo Switch スイッチ本体



Nintendo Switch 本体 (ニンテンドースイッチ) 【Joy-Con (L) ネオンブルー/ (R) ネオンレッド】(キャンペーンプリペイド番号なし)



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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoもうゲームやらなくなったので売ります。1年間程度使っていたので使用感はあります。傷は特にないですが、汚れが多少あります。中古品に十分に理解のある方のみご購入ください。ゲームの動作は完璧です。コントローラーは別売りのものを主に使っていたのでJoy-Conはほぼほぼ新品だと思っていた台で問題ないです。箱や梱包は新品購入時についてくるものは全部入っています。ポケモンダンジョンとリングフィットのソフトも売りますのでセットで買いたい方にはお値引きします。