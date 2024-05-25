ファミコン ディスクシステム 本体 前期型

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商品詳細
ファミコンディスクシステム前期型ベルト交換ヘッド位置調整済動作確認OK基板03チップ7201プロテクト無し当方FDSstickで動作確認済みacアダプター二股分枝コード付き(ファミコンACアダプターから分枝してファミコン本体とディスク2台電源とれます)希少なノンプロテクトモデルですご検討よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/message656927.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation472321.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic977112.html
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