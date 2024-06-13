F458 亀甲紋 甑口釜 増山馨鉄 共箱 茶釜 茶道具

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F458亀甲紋甑口釜増山馨鉄共箱茶釜茶道具------------------------------------------------ 口径(内) 12.4cm口径(外) 13.2cm胴径 25cm深さ 17cmつまみまでの高さ 19.5cm小傷・少々の汚れ・内部の錆びなどあります。共箱の蓋にシミがあります。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。