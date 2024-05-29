日本文学全史 全6巻セットまとめ売り 定価42000円 万葉集・源氏物語・徒然草

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日本文学全史全6巻セットまとめ売り定価合計42000円責任編集：市古貞次 編集：大久保正昭和53年初版 學燈社刊本体のほかにビニールカバー、箱、月報付き。ビニールカバーを一部はがした写真を最後に掲載しています。だいたいきれいな状態ですが、箱に多少の傷があります。その他紙の変色などの経年劣化があります。古書についてご理解・ご納得の上、ご検討よろしくお願いします。