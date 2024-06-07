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SONY PS3 CECH-2100A 120GB
商品番号 B62058465039
商品名

SONY PS3 CECH-2100A 120GB
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation3CECH-2100A120GBです。付属品純正コントローラー電源ケーブルUSBケーブルHDMIケーブルコントローラーは純正品で、ケーブル類は純正品ではありませんが問題なく使用できます。動作確認済み。フルフォーマット初期化済み。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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