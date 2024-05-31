【未開封】ICO/ワンダと巨像 Limited Box

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商品詳細
「ICO/ワンダと巨像LimitedBox」です。PS3版『ICO』と「ワンダと巨像』、特別編集ブックレット「神話を紡ぐ」のセットです。未開封品ですが個人保管していたものですので、ご理解のうえ、ご購入ください。ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:6,648円#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#アクション#PlayStation3#PlayStation_3#PS3#ワンダと巨像#ICO
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