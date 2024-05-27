綺麗なアニメ絵のタロットカード　タロット　tarot

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中国語のタロットカードです。中身確認の為、箱の開封のみしています。カード画像は開封済みの私物です。表面は全体的にホロ仕様で綺麗です。裏面は特殊な感じで光を当てると魔法陣が見えます(上下対照です)個人的には表はサラサラ、裏はちょっとザラっとした肌触りだとおもいます。絵柄が可愛くて使い込むかとおもい、予備で購入しましたがサイズ的に上手く扱えなさそうなので出品です。黒無地ポーチ付き。サイズ 約14cm×7cmフルデッキ気になるカードが有れば写真アップします。代行でお願いしてそれなりかかったのと箱が大きめで60サイズ等諸々と可愛いのでまだ少し迷っている部分があるので高めになってます(・・;)即購入OKです(^-^*)配送はらくらくメルカリ便（ネコポス）を予定しています。配送時の箱はリサイクルしたものを使用させていただく予定です。以前、猫と暮らしていました。なるべく気をつけてはいますが毛など混入する可能性がございます。不明点など有りましたらコメントをお願いします(*ᴗᴗ)⁾⁾#タロット#タロットカード#イラスト