80年代UKインディーミュージックのファッション集

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商品詳細
ASceneinBetween/SamKnee「1980年代の音楽とファッションを探求したこのカルト的名作写真の改訂版には、サム・ニーの作品のファンだけでなく、新しい音楽とファッションの愛好家をも喜ばせる何百点もの未公開写真が掲載されている。」『シーン・イン・ビトウィーン』は、1980年代のUKギター・シーンの宝物を発掘する。当時のシーンター、バンド・メンバー、アマチュア写真家のオリジナル・アーカイブ写真を使い、サム・ニーがプライマル・スクリーム、スペースメン3、ザ・スミス、マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン、ジーザス・アンド・メアリー・チェイン、タルーラ・ゴッシュ、ザ・ヴァセリンズ、その他数え切れないほどの重要なインディー・バンドのビジュアルを巡るファッションの旅へと誘う。チャリティ・ショップのシックなアノラック、ボウルカット、レザー・パンツ、ストライプのTシャツなど、すべてがこの刺激的な写真史のカプセルの中にデリゲアされている。初版の発売から7年、サム・ニーは写真家としての活動の幅を広げ、6万人を超える忠実なインスタグラムのフォロワー（ファッションや音楽界の大物も多数含む）を獲得した。この改訂版では、新しい表紙とイントロダクション、ジョニー・マー、デブ・グーゲ、フェルトのローレンスへのインタビュー、その他多数の記事が掲載されている。
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