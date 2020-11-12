希少ウィトキン写真集／JOELーPETER WITKIN 55

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知る人ぞ知るジョエル・ピーター・ウィトキンの写真集です。ウィトキンは全集がないため、当時「書店で見つけたら買う」を繰り返し、増えていった中の一冊です。 こちらは、2001年に刊行された珍しい写真集で、1957年から2000年までのウィトキンの写真が収録されています。他にはあまり載っていない1990年以降の写真が多数収録されており、私も見たことのない写真を見て、ウィトキンの凄さを再認識することができました。 見開き右に写真、左に解説という構成になっており、作品の背景等が分かって興味深いです。128ぺージバイオグラフィー付ポケット版2001年刊行PhaidonPressLimited