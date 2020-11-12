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希少ウィトキン写真集／JOELーPETER WITKIN 55
商品番号 H33054679887
商品名

希少ウィトキン写真集／JOELーPETER WITKIN 55
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知る人ぞ知るジョエル・ピーター・ウィトキンの写真集です。ウィトキンは全集がないため、当時「書店で見つけたら買う」を繰り返し、増えていった中の一冊です。　　こちらは、2001年に刊行された珍しい写真集で、1957年から2000年までのウィトキンの写真が収録されています。他にはあまり載っていない1990年以降の写真が多数収録されており、私も見たことのない写真を見て、ウィトキンの凄さを再認識することができました。　見開き右に写真、左に解説という構成になっており、作品の背景等が分かって興味深いです。128ぺージバイオグラフィー付ポケット版2001年刊行PhaidonPressLimited
http://narcologia.ru/goods/mythic734735.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi549647.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce34655.html
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