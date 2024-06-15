川津明日香ファースト写真集　明日から。サイン入り

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商品詳細
「川津明日香ファースト写真集『明日から。』」桑島智輝/川津明日香定価:￥2700#桑島智輝#桑島_智輝#川津明日香#川津_明日香#本#芸術／写真・工芸オンラインサイン会で頂いた川津明日香さんのサイン入り写真集です。袋に入って送られてきてから写真撮影の為に袋から出して写真を撮っただけです。サインの入っているページを写真撮影の為に開いただけで他のページは開いていないので、目立った傷や汚れなしで出品いたします。オマケで購入特典のチェキもお付けいたします。素人保管の為、神経質な方や完璧な状態の商品をお探しの方はご購入をご遠慮ください。
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