【完品】ニンテンドー3DS アイスホワイト本体　ソフト付き

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「ニンテンドー3DSアイスホワイト」以前使用していた物です。タッチペン・充電器・SDカードなど全て揃っています。ネットワーク接続やソフトの動作も問題ありませんでした。外箱は少し歪んでます。本体外側には多少の使用感はありますが、液晶画面はフィルムを貼っていたので傷などありません。全体的に綺麗だとは思います。あくまで素人判断ですので、写真で状態確認の上ご購入下さい。「モンスターハンター4」をおまけで付けます。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS