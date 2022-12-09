【新品未開封】PS5用本体カバー FF16 ファイナルファンタジー

【新品未開封】playstation5PS5用本体カバーFINALFANTASYXVI”ファイナルファンタジーリミテッドエディション新品未開封です。PS5、【ディスクドライブ搭載用】になります。『FINALFANTASYXVI』に登場する召喚獣「フェニックス」と「イフリート」のイラストが配された限定デザインのPS5用カバーです。#PlayStation#PS5#FINALFANTASY#ファイナルファンタジー#FF



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