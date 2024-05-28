新・社会福祉士養成講座 20巻セット

「新・社会福祉士養成講座」中央法規出版編集'社会福祉士養成講座編集委員会資格試験受験のため、購入しましたが使わなくなったため出品いたします。必要以上に利用もしていません。（写真4）-9巻の上部にのみ写真のような汚れがあります。他は、写真ではわかりにくいと思いますが、全体的にはわずかなカバー表紙の折れ等はありますが、比較的きれいな状態です。色褪せもほぼないと思います。（素人保管、本棚）中古品、素人保管のご理解いただき、購入検討をお願いします。以下、本の内容です。欠品しているものはなく全て揃っています。新・社会福祉士養成講座(中央法規)》1.人体の構造と機能及び疾病【3版】2.心理学理論と心理的支援【3版】3.社会理論と社会システム【3版】4.現代社会と福祉【4版】5.社会調査の基礎【3版】6.相談援助の基盤と専門職【3版】7.相談援助の理論と方法Ⅰ【3版】8.相談援助の理論と方法II【3版】9.地域福祉の理論と方法【3版】10.福祉行政と福祉計画【4版】11.福祉サービスの組織と経営【4版】12.社会保障【5版】13.高齢者に対する支援と介護保険制度【5版】14.障害者に対する支援と障害者自立支援制度【5版】15.児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制【6版】16.低所得者に対する支援と生活保護制度【4版】17.保健医療サービス【4版】18.就労支援サービス【4版】19.権利擁護と成年後見制度【4版】20.更生保護制度【3版】



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