PS5 プレステ5 プレステーション5 ジャンク品

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ご覧いただきありがとうございます。本商品はジャンク品のため、良く説明文をお読み頂いてからご購入ください。■商品説明PS5本体型番CFI-1000A01ディスクドライブ搭載型ジャンク品の出品です。2021年に2月頃購入しています。ゲーム中に急に電源が落ちてしまいます。すぐに立ち上がりますが、またすぐに落ちてしまいます。電源が落ちる以外でその他の不良はございません。初期化はしてあります。コントローラーの十字キーがききません。説明書はありません。写真にある物が全てとなります。全体的な状況は写真を確認くださるようお願い致します！※ジャンクにご理解を頂ける方、部品取り又は修理出来る方のみ購入お願いします。※ジャンク現状品のため発送後の返品には対応いたしません。ご理解頂ける方のみ購入願います。