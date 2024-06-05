PROJECT X ZONE 2 BRAVE NEW WORLD 限定版

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新品で購入後クリアをし暗所にて保管していました。製品外箱シュリンクはゲームパッケージを出し入れする部分のみ開封ゲームパッケージのシュリンクも上部のみ開封となっていますので色褪せも感じず比較的綺麗な状態です。3DS本体がありませんのでご購入者様の方でセーブデータの消去をお願い致します。シリアルコードがありますが使用したかどうか記憶にありませんので使用できないものとしてお考え下さい。「PROJECTXZONE2：BRAVENEWWORLDオリジナルゲームサウンドエディション」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥9980#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#シミュレーションRPG#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS