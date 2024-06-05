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PROJECT X ZONE 2 BRAVE NEW WORLD 限定版
商品番号 Q84955440450
商品名

PROJECT X ZONE 2 BRAVE NEW WORLD 限定版
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 12,015 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入後クリアをし暗所にて保管していました。製品外箱シュリンクはゲームパッケージを出し入れする部分のみ開封ゲームパッケージのシュリンクも上部のみ開封となっていますので色褪せも感じず比較的綺麗な状態です。3DS本体がありませんのでご購入者様の方でセーブデータの消去をお願い致します。シリアルコードがありますが使用したかどうか記憶にありませんので使用できないものとしてお考え下さい。「PROJECTXZONE2：BRAVENEWWORLDオリジナルゲームサウンドエディション」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥9980#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#シミュレーションRPG#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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