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プレイステーション5 FF7 ゴーストオブツシマ コンローラ　純正充電スタンド付
商品番号 S20734443301
商品名

プレイステーション5 FF7 ゴーストオブツシマ コンローラ　純正充電スタンド付
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 20,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

社会人になりゲームする時間がなくなった為出品致します。箱は窓際に置いていたため結露して少し汚れていますが箱もお付けします。ゲームが好きな方に買って頂けたら幸いです。昨日最後に使ったため動作確認は大丈夫です。即購入可、値下げ交渉可です。「プレイステーション5」ピンクのコントローラ、純正の充電スタンド、も付属します。PS4版のゴーストオブツシマPS5版のFF7もお付けするのですぐに始められます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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