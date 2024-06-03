SEVENTEEN あいのちから　クリスマススペシャルBOX

ペン卒のため出品させていただきます。プロフィールご一読ください。すでに売り切れになっている商品です。この機会にぜひご購入ください。SEVENTEENあいのちからクリスマススペシャルBOX価格：17,160円(税込)CD歌詞カード（13人分）CD封入トレカ（写真にあるものが全てです)メッセージカード（13人分＋団体1枚）オリジナルステッカー（13人分＋台紙あり）※CD内に封入されていたトレカを確認するために開封済みです。トレカはファイルにいれ暗所で保管していましたが、素人保管のため気になる方は購入をお控え下さい。画像のものすべてまとめて防水対応し、発送させて頂きます。❌バラ売り不可⭕️即購入#セブチ#SEVENTEEN#エスクプス#ジョンハン#ジョシュア#ジュン#ウォヌ#ウジ#THE8#ミンハオ#ミンギュ#DK#ドギョム#スングァン#バーノン#ディノ



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