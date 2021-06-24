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モデル動物の作製と新薬開発のための試験実験法
商品番号 H85551050202
商品名

モデル動物の作製と新薬開発のための試験実験法
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

経年相応のヤケ、シミ、褪せがありますが、書き込みや目立った汚れはありません。大学や企業の図書館からの寄贈本です。管理ラベルや蔵書印がありますが除籍処理済みです。見返し部分に蔵書印、書き込みがある場合があります。古い本であることをご承知ください。アルコール消毒をして発送します。#アーリーバード本の出品一覧はこちらM-13⭐︎
http://narcologia.ru/goods/moped735668.html
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