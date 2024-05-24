東村アキコセット ひまわり 主に泣いています 海月姫

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商品詳細
コミックに保護フィルムが付いていますがレンタル落ちではありません！新品購入後、自分で着けました。そのため傷もなくキレイな状態だと思います！写真に写っているもの全てお送りします。よろしくお願いします！
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