浮田克躬画集　作品1942~1979 講談社　貴重なデッサン入

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商品詳細
＊貴重な作者本人の肉筆によるデッサン（一部、右側の街並みに白彩色）入りです。1979年刊行の浮田克躬の決定版といえる画集です。他の画集や図録を含めて一冊持つならこれです。作品1942~1979講談社。前半がオールカラー、後半が白黒写真です。発売時の定価は3万8000円。注意 一点もの肉筆デッサンが入っていますが、40年以上前の画集につき細かい汚れなどあります。作品掲載部分の破れや汚れはありません。
http://narcologia.ru/goods/recuperation52821.html
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浮田克躬画集―作品1942~1979 講談社 | labiela.com
☆「浮田克躬画集 作品1942～1979」 講談社 表扉に貴重なデッサン作品 ...
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浮田克躬画集 作品1942～1979 講談社 | 典昭堂のおすすめ本
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