ゲームボーイカラー　カセット　イヤホン　アダプター付き

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商品詳細
本体動作確認しましたが真ん中に若干の焼けがあります。ソフトも動作確認ずみです。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy523553.html
http://narcologia.ru/goods/Addict62518.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic112312.html
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