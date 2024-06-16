【動作品】レア ゲーム ソフト ドリームキャスト『斑鳩』完品

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◆単体値引き！複数購入値引き致します！◆お気軽にコメント下さいませ！(^o^)/ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー帯とハガキも付いてる完品です！ケース・ディスク共に全体的に細かい傷あり気になる傷汚れ等ございましたら、返品対応させて頂きます。受取評価前にご連絡下さいませ。