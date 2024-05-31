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PS3 プレイステーション3 CECHH00 40GB
商品番号 F22373271580
商品名

PS3 プレイステーション3 CECHH00 40GB
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション3型番：CECHH00HDD：40GB色：クリアブラック初期化、動作確認済み。天面すり傷あり。本体コントローラー電源ケーブルコントローラー用ケーブル映像・音声ケーブル(HDMI→赤白黄色端子)※ゲーム機→TVをHDMI接続される場合は、別途お求めください。エアパッキンに巻いた上で梱包発送致します。入金確認後24時間以内発送予定です。
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