PS3 プレイステーション3 CECHH00 40GB

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商品詳細
プレイステーション3型番：CECHH00HDD：40GB色：クリアブラック初期化、動作確認済み。天面すり傷あり。本体コントローラー電源ケーブルコントローラー用ケーブル映像・音声ケーブル(HDMI→赤白黄色端子)※ゲーム機→TVをHDMI接続される場合は、別途お求めください。エアパッキンに巻いた上で梱包発送致します。入金確認後24時間以内発送予定です。
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