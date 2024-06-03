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商品詳細
「PlayStation®Vita（PCH-2000シリーズ）Wi-Fiモデルカーキ/ブラックPCH-2000ZA16」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥18980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita数年前に購入しました！シートを貼りケースに入れておりましたので状態は良好かと思います。充電ケーブル付きで動作確認済みです！パワプロシリーズも販売しておりますのでよければセットでお願いします！
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http://narcologia.ru/goods/moped693368.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi564947.html
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