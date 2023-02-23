NINTENDO 64 本体　コントローラー　ソフト

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ご覧頂きありがとうございます。ニンテンドー64本体+ソフト13個の販売になります。◎64本体コントローラー4個AVケーブルACアダプタ◎ソフトマリオカートスーパーマリオ大乱闘スマッシュブラザーズゴールデンアイマリオパーティー1マリオパーティー2マリオパーティー3ポケモンスタジアム金銀ポケモンスタジアム2マリオゴルフ星のカービィー人生ゲームゼルダの伝説時のオカリナこちら全て作動確認済みですが大変古い品です。本体との接触によっては一度ではつかないこともあると思います。出品前の簡単な起動ですのでゲーム全編の確認はしていません。本体、ソフトともに汚れや傷などあります。ご了承の上ご検討下さい。長期自宅保管です。よろしくお願い致します。即購入OKです。発送は安心のメルカリ便を予定しています。アルコール除菌、ホコリ除去できる範囲でやっています。素人管理、中古品、動作確認済みですがジャンク品扱いなので神経質な方はご購入をお控えください。気になる点はコメント下さい。Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo