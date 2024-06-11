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匿名配送　送料無料　激レア　ザ　警察官　新宿24時　プレイステーション2
商品番号 Y97200668517
商品名

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ブランド名 Yankle
特別価格 税込 3,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古です。オープニングまで動作確認済み。説明書あり出品物については、ソフト、ケースの割れ説明書の汚れやキズ、黄ばみなど気になる方はご遠慮ください。中古である事をご理解頂ける方のみ。クロネコヤマト⇄日本郵政の発送状況により変更する場合があります。wiiu、3DS、他にもレトロゲーム(メガドライブ、セガサターン、ドリームキャスト、PCエンジン、ファミコン、スーパーファミコン、Nintendo64、ゲームキューブ、wiiプレイステーション、ゲームボーイ、NintendoDS、ワンダースワン)など出品しております。万が一在庫切れの際はキャンセルのお願いをする場合があります。
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