極美品　Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー

「Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー」任天堂本体、タッチペン ACアダプター 説明書類 写真にあるものが全てです。 sdカード欠品通電確認、ソフト読込確認済みかなり綺麗な品物で液晶にキズはございませんが本体の一箇所に１センチほどの極浅い線傷がございます。他にキズは光にかざしてもキズは見当たりません。#任天堂#ゲーム#GAME#3DS#本体梱包はプチプチに包んでの発送となります。



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