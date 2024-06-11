絶版・未使用　FENDER JAPAN SVD-20CE ビンテージ真空管アンプ

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FENDERJAPANSVD-20CEビンテージ真空管アンプこの時代の新品にお目に掛かれるケースはほぼ皆無ですがこちらのお品は「新品未使用品」となります希少価値はかなり高い品です。※注意:画像撮影の為に箱だけは開けました。コレクターの方へ日本国内に新品未使用品は間違い無く存在しないと思われます。○画像⑥⑦追加、フェンダージャパン製品保証書、取扱いマニュアルも未開封状態。希少価値の解る方、是非「新品未使用品」を入手したいと言う方のみご検討下さい。ギターだけで無くフェンダー・ローズ、ウーリッツァーやホーナー等のエレピ好きな方にもかなりオススメのアンプとなります。※画像3黒く塗り潰しは画像加工しております。実際はナンバー記載です。※新品は間違い無く入手不可能となります。部品のすり替え等の恐れが非常に強い為、返品返金は一切致しません。構わない方のみご購入ください。※24時間以内に発送させて頂きます。※スタジオ・宅録等の使用機材も出品予定です。FENDERJAPANSVD-20CEPower:20WSpeaker:CelestionPG8A-15\"REDFORCE8\"x2PreTube:12AX7Ax1NormalCh.Controls:Volume,Treble,BassValveDriveCh.Controls:Gain,Volume,Treble,Middle,Bass,MidBoostSWFrontPanel:Input,Ch.SelectSW,Reverb,CabStyle,Phones,PowerRearPanel:PowerAmpIn,Preline,Out,FootswitchDimensions:W465xH355xD215mmWeight:9.8kg100V