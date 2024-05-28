輪島 華峰 老松 林 正夫 茶器 茶道具 棗 茶入 盛蓋 四方桟共箱 d141

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↓茶入棗一覧↓【#NextOnenatume】輪島華峰の老松茶器です。昭和２３年生まれの輪島の塗師林華峰。箱物をはじめとし海外進出もする作家の老松。四方桟の盛蓋の良いお箱の上位品です！径約9.7cm 高約5.6cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、キズやスレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。