

全彩圖解！動畫製作基礎知識大百科：元老級動畫師親自作畫講解，制作流程 全彩圖解！動畫製作基礎知識大百科：元老級動畫師親自作畫講解，制作流程



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全彩圖解！動畫製作基礎知識大百科：元老級動畫師親自作畫講解，制作流程、數位作畫到專業用語全方位入行攻略アニメーションの基礎知識大百科増補改訂版の中国版作者：神村幸子譯者：孫家隆語言：繁體中文出版社：臉譜動畫愛好者、新進動畫師人手一冊，出版十年來暢銷不墜！《蟲師》、《我們這一家》、《怪醫黑傑克》等著名動畫資深動畫師‧神村幸子最有趣易懂的動畫製作嚮導書本書是日本經典動畫製作入行書，以親切的說明、豐富的圖解及範例，廣受業界及學界喜愛。