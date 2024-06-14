T.Flight Hotas X フライトシュミレーター　ジョイコン

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商品詳細
thrustmasterT.FlightHotasXPC版(steam)エースコンバット7で使用していまして、動作確認済みです。Playstation3-4-5でも使えるみたいです。がPS持っていないのでの動作は確認していません。箱ありますが説明書ありません。ホームページで使い方見てください。多少の値下げ可能です。コメント下さい。#エースコンバット7#フライトシュミレーター#飛行機#エースコンバット#TFlightHotasX#TFlight#HotasX#PCゲーム#PS5#steam#ジョイコン#JoyCon
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