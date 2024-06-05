PlayStation 3 (120GB) 訳アリ品

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商品詳細
(CECH-2000A)・汎用コントローラー(PS4対応)・HDMIケーブル・電源コードなおコード、ケーブル類は純正ではありません。赤色の点滅をして電源が落ちるようになりました。マザーボードのＧＰＵの裏側からドライヤーやヒートガンで３～４分温めると1時的に元に戻るとは思います。落ちる前の状態ですがゲームプレイやネット接続、ブルーレイ再生などの基本機能は問題ありません。コントローラーは真三国無双３で動作確認しました。特に反応の悪いボタンはありませんでした。ＣＰＵとＧＰＵのグリスは塗りなおしてます。ボタン電池電圧ありました。保証シールはそのまま残しておりますゴム底１か所欠品してます。ジャンク扱いで購入は自己責任となりますが、その分お安くなっております#ソニー#プレステ#playstation#praystation#playstaton#playstaion7500
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