Gibson USA 2019 RustyMOD

※撮影はセミハードですがソフトケース付属になります※インレイステッカーはご自身で剥がして下さい※急に出品を取り止めることがありますJamesがたまに使っていたRustyです状態は画像参考にお願いします、コレクションでもありですし、ちゃんとメンテすれば普通に使えます。写真だとピックガードの黄ばみが強く見えますが実際は褪せていてかなり渋いです。気分で出品してるのもあるので値下げ対応していませんご了承下さい。直接引き取り来て頂ける方は10,000引きします。



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