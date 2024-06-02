マーベルレジェンド　ガモーラ



ハズブロ MARVEL マーベルレジェンド シリーズ ウォーリアー ガモーラ ホワット・イフ...? コレクション用 6インチ（15 cm）サイズ アクションフィギュア 対象年齢4才以上 F6533 正規品



▲買取品▲ ハズブロ マーベルレジェンド 6インチ ガモーラ(マンティスシリーズ)



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マーベルレジェンドガモーラ箱有りビルドパーツ有り暗所にて保管しておりました。箱、フィギュアについては写真を確認の上、検討をお願い致します。質問等ございましたら、コメントをお願い致します。#マーベルレジェンド