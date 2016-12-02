顔真卿、李陽冰、褚遂良、欧陽詢、写経集、小楷集、王羲之、禮器碑　他10冊セット

サイズ約縦…35.5cm横…18.9cm重さ…4193g(10冊合わせて)経年劣化などの汚れや傷あります。破れ書き込みある本もあります。蔵書印あり個人の印鑑が押してあります事ご了承いただける方宜しくお願い致しますm(__)m◯#唐#顔眞卿#多宝塔碑◯#唐#李陽冰#三墳記◯#褚遂良#伊闕佛龕碑◯#欧陽詢#化度寺碑#温彦博碑◯#隋唐写経集◯#晋唐小楷十一種◯#魏晋小楷集◯#東晋#王羲之#蘭亭叙 七種◯#東晋#王羲之#集字聖教序◯#漢#禮器碑上記10冊セットになります。



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