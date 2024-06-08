【美品】精選盤 昭和の流行歌 全20巻 ユーキャン 純正収納ケース付

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商品詳細
精選盤昭和の流行歌全20巻純正収納ケース付昭和3年から昭和63年までの流行歌392曲を集めて全20巻に収録。たいへん綺麗な状態で、ケース、盤面ともに目立つ傷、擦れはありませんので写真でご確認願います。
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