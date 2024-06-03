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PS3ソフトセット CECH-4000B
商品番号 F14094865186
商品名

PS3ソフトセット CECH-4000B
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 3,322 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モデル：CECH-4000B・本体・電源配線2つ・USBコード2つ・コントローラー2つ・ソフト7つ古い中古品になります。格安で出すのでNCNRでお願い致します。動作確認できていないのでジャンク扱いでお願いします。
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