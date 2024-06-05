バリ島人の性格 ― 写真による分析　グレゴリー・ベイトソン　マーガレット・ミード

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※まずは自己紹介欄をご確認下さい。【状態】表紙や小口にシミが出ている部分がありますので、写真でご確認下さい。とくに表紙の左隅に目立つシミが出ておりましたから「やや傷や汚れあり」としましております。この本の別の古書で確認しましたが、表紙は比較的シミが出やすい紙質のようです。それでも２０年以上経過した古書にしては、全体的には悪くない状態と考えます。中身はほぼ未読状態できれいだと思います。ゆうパック扱いで防水し緩衝材を厳重に巻いて発送致します。バリ島人の性格 写真による分析グレゴリー・ベイトソン／著 マーガレット・ミード／著 外山昇／訳出版社‏:‎国文社(2001/5/25)発売日‏:‎2001/5/25言語‏:‎日本語単行本‏:‎271ページ