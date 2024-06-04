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NANA BEST（初回限定生産盤）谷村奈南
商品番号 R43557352093
商品名

NANA BEST（初回限定生産盤）谷村奈南
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,520 円
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商品詳細

これはもう1stにしてBEST盤！！待望のアルバムいよいよ解禁！07年5月に「Again」で鮮烈デビューを飾った谷村奈南。過去8枚のシングルを引っさげ、満を持してのアルバムをいよいよ発表。シングル曲・タイアップ曲、14曲を含む全19曲収録予定。また、DVDにはシングル曲PV11曲+未発表PVを2曲収録した超豪華盤。そして、タイトルは、この4年の集大成を意味する「NANABEST」。初回受注限定生産盤は、特製三方背スリーヴ+撮り下しの40Pフォトブック+トレーディングカードと特典も豪華。FANTABANDのボーカルとしても日増しに認知度を上げている「谷村奈南」の入門編としても価値がある作品です。#谷村奈南#watan在庫
http://narcologia.ru/goods/ordering445379.html
http://narcologia.ru/goods/approximate871920.html
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