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NCT ペンライト 草鈍器
商品番号 L68468600634
商品名

NCT ペンライト 草鈍器
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

1年ほど前のライブにて1度使用しました。Bluetoothの接続に問題はありません。即購入⭕️
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