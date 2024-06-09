PCエンジン　エアロブラスターズ

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商品詳細
「エアロブラスターズ」定価:￥6500#ゲーム#シューティング#PCエンジン#Other自宅長期保管品ですので、カード、ケース等、経年劣化があると思われますのでご理解いただきご検討下さい。ケースは細かいスレ等あります。説明書にシワがありますので写真にてご確認下さい。動作確認はしておりませんので、ご承知下さい。
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