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PS ドラゴンクエスト7 アルティメットヒッツ 希少銀盤
商品番号 O42780732459
商品名

PS ドラゴンクエスト7 アルティメットヒッツ 希少銀盤
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バグ修正盤のアルティメットヒッツ盤になります状態は綺麗な希少な銀盤です動作確認済み画像4枚目参照、DISC1の外側に傷ありですが動作には問題無し確認済です画像の物が全てですこれ以上お値下げはしませんのでご了承下さい宜しくお願い致します
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