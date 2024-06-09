PS ドラゴンクエスト7 アルティメットヒッツ 希少銀盤 ...

バグ修正盤のアルティメットヒッツ盤になります状態は綺麗な希少な銀盤です動作確認済み画像4枚目参照、DISC1の外側に傷ありですが動作には問題無し確認済です画像の物が全てですこれ以上お値下げはしませんのでご了承下さい宜しくお願い致します



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