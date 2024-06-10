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- 超レア！ファミコン 未来神話ジャーヴァス ゲームブック 救世主の章 新世紀を救え
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商品詳細
ファミコンソフト未来神話ジャーヴァスのゲームブック「ファミコン冒険ゲームブック未来神話ジャーヴァス救世主の章新世紀を救え」です。経年劣化はありますが、読むには支障はありません。表紙は傷みがあります。中身は経年による傷みがありますが、書き込み、ページの欠損はありませんでした。大変貴重な本です。定形外郵便等で速やかに発送します。#fc#ファミリーコンピュータ#Nintendo#ニンテンドー#任天堂#双葉社#双葉文庫#ネメシス#ロイ#バンダル#gamebook#メシア#jarvar#ジャーバス#TAITO#タイトー#稀少#希少
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http://narcologia.ru/goods/traverse831626.html
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