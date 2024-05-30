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NintendoHVC-001#任天堂#Nintendo※動作未確認のジャンク品として出品いたします。 コントローラー、HVC-023のコードに断線、被服の剥がれは見られませんでした。 ACアダプターは無いことを御了承ください。 レストア、部品取り用とご理解頂けると有難いです。 中古のお品となる為、小傷、汚れ等あることを御了承ください。 簡単な確認となる為、見落としがあるかもしれないことをご理解頂けると有難いです。御購入頂く際は以上の点をご了承の上、よろしくおねがいいたします。□ 経年劣化による擦り傷、汚れなどある場合有り、古いものを楽しむご理解のある方のご購入をお待ちいたします、完璧を望まれる方は慎重にお願いします。