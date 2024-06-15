NINTENDO SWITCH LITE \u0026ケース\u0026microSD 64GB

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズ本体\u0026ケース\u0026microsd64GB(samsung製)になります。※充電アダプタ等はついておりません動作確認済み本体に傷はぱっと見だと見受けられませんが、小さい小傷はあるかもしれません。液晶の保護シートも貼っております。ケースにずっと入れていて、持ち運びはしていましたが、本体はあまり使ってません。持ち運びは頻繁に行っていたため、ケースには使用感があります。ケースは使用感ありますが、相当便利なのでおつけします。MaicroSD64GBは本体に入れて発送しますcolor:BLUEゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo