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- 「宇宙学校」「宇宙船地球号」バックミンスター・フラー著 ２冊
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商品詳細
「バックミンスター・フラーの宇宙学校」めるくまーる社 刊1987年10月10日発行「宇宙船地球号」フラー 人間の行方を語るダイヤモンド社 刊昭和48年7月2日第3刷発行＜コンデション＞○2冊ともに、40年以上前の書籍のため、全体に汚れなどがあります。（写真参照）＊線引き、書き込みなどあり。（写真参照）＊「宇宙船地球号」には、カバーなし。＊経年程度の使用感やヤケ、薄い汚れなどがあります。
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