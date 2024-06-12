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箱、説明書、プラケース、はがき付きです。年代物では有りますので経年劣化は見受けられますが状態は悪くないと思います。箱にスリ傷、説明書にシミあり。写真をご確認下さい。商品状態を過度に気にされる方は購入を控えて頂ければと思います。動作未確認。万全にして発送致します