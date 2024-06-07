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TXT MEMORIES : FIRST STORY メモリーズDVD トレカ無
商品番号 Q70891947700
商品名

TXT MEMORIES : FIRST STORY メモリーズDVD トレカ無
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,666 円
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商品詳細

TXTMEMORIES:FIRSTSTORYメモリーズDVDDVDは日本語字幕付き　ユニバーサル公式購入⚠︎トレカ無し※DVD→未再生※トレカ意外の付属品は抜け無し照明の光で黄色っぽく写ってますが、実際は白です。黄ばみではございません。即購入⭕️バラ売り❌お値下げ❌コンビニ払い❌突然削除する場合もございます。購入した当時deskにキズが無いか目視したのみですので、初期不良での返品返金は対応しかねます。保存用に所持しており美品だと思いますが、韓国製品のため見落とし、初期難等あると思いますのでお気になさる方はご遠慮下さい。TXTtomorrowxtogetherTXTアルバムヨンジュンスビンボムギュテヒョンヒュニンカイ　SOOBINYEONJUNBEOMGYUTAEHYUNHUENINGKAIトゥバtxtweverse特典メモリーズ　txtトレカtxtdvdBlu-rayブルーレイ　ラッキードローミニフォト　txtdvdcdCDラキドロ　メモリーズメモリーズサード　シーグリ　初回限定盤アクスタ　サマパケ　フォトカード　スローガンランダム　タワレコ　継続　ミニフォト　HYBEINSIGHTユニバ　オタ活マイメロディー　カードケース
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