ゴジラ Blu-ray2枚セット☆おまけ付き！

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2枚ともに貴重なアウターケース付きです。全て未視聴の保管品になります。☆おまけでキングコングのDVD(レンタルアップ)をお付けいたします。①『ゴジラvsビオランテ』1989年（平成元年）12月16日に公開された日本映画、シリーズの第17作。観客動員数は200万人。監督大森一樹（本編）川北紘一（特撮）脚本大森一樹原案小林晋一郎製作富山省吾製作総指揮田中友幸出演者三田村邦彦田中好子高嶋政伸小高恵美峰岸徹沢口靖子永島敏行久我美子金田龍之介高橋幸治音楽すぎやまこういち伊福部昭②『ゴジラvsキングギドラ』1991年（平成3年）12月14日公開の日本の特撮映画。ゴジラシリーズの第18作、平成VSシリーズ第2作。監督大森一樹（本編）川北紘一（特撮）脚本大森一樹製作富山省吾製作総指揮田中友幸出演者中川安奈豊原功補小高恵美原田貴和子佐々木勝彦チャック・ウィルソン山村聡小林昭二上田耕一リチャード・バーガーロバート・スコット・フィールド西岡徳馬土屋嘉男音楽伊福部昭撮影関口芳則（本編）江口憲一（特撮）大根田俊光（特撮）編集池田美千子（本編）東島左枝（特撮）検索ワード⇩GODZILLAメカゴジラアンギラスメカキングギドラモスララドンキングコングエビラミニラカマキラスクモンガバラゴンマンダバランガバラヘドラガイガンメガロジェットジャガーキングシーサービオランテバトラスペースゴジラデストロイアムートーキングコング怪獣モンスターモンスターゼロギドラ東宝