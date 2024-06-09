先物市場のテクニカル分析/デイトレード 2冊セット

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商品詳細
2冊セット書き込み、線引き、破れ等、目立った傷や汚れはありません。「デイトレード:マーケットで勝ち続けるための発想術」VelezOliverL/GregCapra/林康史/藤野隆太定価:￥2200「先物市場のテクニカル分析」マーフィー,J.(ジョン)J./日本興業銀行国際資金部定価:￥4563梱包後、自宅にあるダンボールに入れて、発送致します。
http://narcologia.ru/goods/reproduce261555.html
http://narcologia.ru/goods/capitation630608.html
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